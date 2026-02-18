Ankara’da 25 yıl boyunca EGO otobüs hatlarında şoförlük yaptıktan sonra emekli olan 61 yaşındaki Bülent Ünver’e, ellerinde ve kollarında başlayan titreme şikayetleri sonrası Parkinson hastalığı tanısı kondu. Zamanla artan kasılmalar, konuşma güçlüğü ve yürüme zorluğu nedeniyle günlük yaşamı ciddi şekilde etkilenen Ünver, ilaç tedavisinden yeterli fayda göremedi.

Yaklaşık 10 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden Ünver, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen beyin pili ameliyatı sonrası yeniden konuşmaya ve rahat hareket etmeye başladı.

“Ameliyattan Sonra Çok Değiştim”

Yaşadıklarını anlatan Bülent Ünver, ameliyat öncesinde konuşmakta büyük zorluk çektiğini belirterek şunları söyledi:

“Ameliyat öncesinde bu kadar bile konuşamıyordum. Şu anda çok mutluyum. Ameliyattan sonra çok değiştim, eski halimden eser kalmadı.”

Hastalığı süresince en büyük desteği ailesinden gördüğünü ifade eden Ünver, Parkinson hastalığında aile desteğinin önemine dikkat çekti. Ünver, “Yolda kasılmaya başlıyordum, kollarım birbirine giriyordu. Şu anda çok mutluyum. Pil kapalı olduğu halde çok iyiyim. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Ameliyat Süreci: Hasta Uyanıkken Elektrot Yerleştirildi

Tuncer Taşcıoğlu, medikal tedaviden yanıt alınamaması ve hastalığın ilerlemesi üzerine cerrahi sürecin gündeme geldiğini belirtti. Psikiyatri, nöroloji ve beyin cerrahisinden uzmanların yer aldığı konseyde hastanın ameliyata uygunluğu değerlendirildi.

Taşcıoğlu, ameliyat sürecini şöyle anlattı:

“Ameliyathanede hastamız uyanıkken muayeneleri tekrar ederek deneme elektrotlarıyla etkinliğini değerlendirdikten sonra kalıcı elektrotlarını koyduk. En sonunda da uyur hale getirerek pilini taktık. Başarılı bir cerrahi oldu.”

Beyin Pili (Derin Beyin Stimülasyonu) Nedir?

Nöroloji Uzmanı Burcu Gökçe Çokal ise Parkinson hastalığında titreme, kas katılığı, hareket kısıtlılığı, depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları gibi birçok belirtinin görülebileceğini ifade etti.

İleri evre Parkinson hastalarında ilaç tedavisinin yetersiz kalabildiğini belirten Çokal, halk arasında “beyin pili” olarak bilinen derin beyin stimülasyonu tedavisinin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.

Çokal, “Beyin pili tedavisinde amacımız, hastalarımıza daha az ilaç kullanımıyla birlikte konforlu bir yaşam sunmak. Kas katılığı, yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu yaşayan hastaların mutlaka nöroloji hekimlerine başvurmasını öneriyoruz.” dedi.

Parkinson Hastaları İçin Umut Veren Gelişme

Ankara’da gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, ileri evre Parkinson hastaları için beyin pili tedavisinin önemli bir seçenek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, erken tanı ve doğru tedavi planlamasının hastaların yaşam kalitesini belirgin şekilde artırabileceğini belirtiyor.