T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 2026 Teknoloji Yarışmaları kapsamında yeni bir kategoriyi hayata geçiriyor. İlk kez düzenlenecek “5G & Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması”, üniversite öğrencilerinin yenilikçi projeler geliştirmesini hedefliyor.

5G ve Yapay Zeka Tabanlı Çözümler Geliştirilecek

Yürütücülüğünü Turkcell’in üstlendiği yarışmada, katılımcıların 5G şebekesinin sunduğu imkanları, Network API’ler ve yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek akıllı yol güvenliği alanında uygulamalar geliştirmesi bekleniyor.

Ekiplerin; ağ kaynaklarını uygulama seviyesinde etkin kullanabilmesi, ağ kalitesini dinamik olarak yönetebilmesi ve yapay zeka destekli gerçek zamanlı analizler yaparak katma değerli çözümler üretmesi amaçlanıyor. Yarışma, gençlere geleceğin dijital altyapı teknolojileri üzerinde çalışma fırsatı sunmayı hedefliyor.

Kimler Başvurabilir?

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri takım halinde katılabilecek. En az 2, en fazla 5 kişiden oluşan ekipler projeleriyle başvuru yapabilecek.

Ödüller 175 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor

Yarışmada dereceye giren takımlar para ödülüyle desteklenecek. Birinci olan ekip 175 bin TL, ikinci 150 bin TL, üçüncü ise 125 bin TL ödül kazanacak.

Yarışmaya katılmak isteyen ekipler için son başvuru tarihi 20 Şubat olarak açıklandı. Başvurularını tamamlayan takımlar, TEKNOFEST sahnesinde projelerini sergileme fırsatı elde edecek.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenecek yarışma ile gençlerin, akıllı şehirler ve yol güvenliği alanında teknoloji odaklı çözümler geliştirmesi amaçlanıyor.