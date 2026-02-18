TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, taslak raporu görüşmek üzere Kurtulmuş başkanlığında 21’inci kez toplandı. TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kurtulmuş, uzun süredir titizlikle hazırlanan raporun komisyon üyeleri tarafından müzakere edilerek kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Komisyon Raporu 7 Ana Bölümden Oluşuyor

Kurtulmuş, raporun kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Komisyon çalışmalarının süreci

Temel hedefler ve çerçeve

Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri

Dinlenen isimlerin söylem analizleri ve mutabakat alanları

PKK’nın feshi ve silah bırakma süreci

Yasal düzenleme önerileri

Demokratikleşmeye ilişkin öneriler

Raporun sonuç ve değerlendirme bölümüyle tamamlandığını belirten Kurtulmuş, ayrıca komisyon üyeleri, çalışma usul ve esasları, toplantı özetleri ve siyasi partilerin sunduğu raporların da ekler halinde kamuoyuna sunulacağını ifade etti.

“Bizim Cevabımız Daha Fazla Kardeşlik”

Terörün Türkiye’ye uzun yıllar ağır bedeller ödettiğini vurgulayan Kurtulmuş, sorunun yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını belirtti.

Soğuk Savaş sonrası dönemde terör örgütlerinin bölgesel ve küresel güç mücadelelerinde araç haline getirildiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bu müdahalelere bizim cevabımız, daha fazla kardeşlik ve bütünleşmedir.”

Türkiye’nin iç birliğini güçlendirerek bölgesel barış ve istikrara katkı sunacağını belirten Kurtulmuş, Türkler, Kürtler, Araplar ve bölgedeki diğer halkların doğal ittifakının parçalanma senaryolarını boşa çıkaracağını dile getirdi.

“Komisyon, Geleceği Birlikte Kurma Kararlılığının İfadesidir”

Komisyonun çalışmalarının toplumsal barışı güçlendirme amacı taşıdığını söyleyen Kurtulmuş, sürecin dar siyasi hesapların ötesinde olduğunu vurguladı.

Hazırlanan raporun:

Af algısı oluşturmayacak şekilde kurgulandığını

Hukuk devleti ilkesini merkeze aldığını

Kamu vicdanını gözettiğini

Özgürlük-güvenlik dengesini korumayı hedeflediğini

ifade etti.

Kurtulmuş, “Türkiye Modeli” olarak adlandırılan yaklaşımın, terörsüz bir Türkiye vizyonunu daha geniş bir bölgesel barış perspektifiyle ele aldığını belirtti.

Yeni Anayasa ve Demokratik Reform Mesajı

Komisyonun görev alanında olmamakla birlikte yeni anayasa ihtiyacının açık olduğunu ifade eden Kurtulmuş, daha demokratik, sivil, özgürlükçü ve katılımcı bir anayasanın gerekliliğine dikkat çekti.

Ayrıca TBMM İçtüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarında yapılacak demokratik değişikliklerin de Meclis’in sorumluluk alanında olduğunu belirtti.

Siyasi Parti Liderlerine ve Katkı Sunanlara Teşekkür

Kurtulmuş, sürece destek veren:

Recep Tayyip Erdoğan

Devlet Bahçeli

Özgür Özel

Tuncer Bakırhan

Tülay Hatimoğulları

başta olmak üzere siyasi parti genel başkanlarına teşekkür etti.

Komisyon kapsamında 137 kişinin dinlendiğini belirten Kurtulmuş, şehit aileleri, gaziler, akademisyenler, hukukçular, sivil toplum temsilcileri ve güvenlik yetkililerinin katkılarının rapora önemli katkı sunduğunu söyledi.

Sırrı Süreyya Önder Anıldı

Kurtulmuş, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i rahmet ve minnetle andı. Sürecin sağduyuyla yürütülmesine katkı sunan isimleri de anarak, toplumsal barış için emek veren herkese teşekkür etti.

Terörsüz Türkiye Hedefinde Yeni Aşama

Toplantıda partilerin üzerinde uzlaştığı somut önerilerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kurtulmuş, komisyon raporunun bir “nihai sonuç” değil, bundan sonra atılacak adımlar için bir “mihenk taşı” olduğunu belirterek, “Yarının güçlü Türkiye’sine uzanan sağlam bir çerçeve ortaya koyduk.” dedi.

Terörün tamamen sona erdirilmesi, demokratik kapasitenin güçlendirilmesi ve toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi hedefi doğrultusunda Meclis çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.