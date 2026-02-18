Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Sosyal Konut Projesi kapsamında Mersin’de inşa edilecek 8 bin 190 konut için kura çekimi yapıldı. Mersin Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ülkemizin Yarısı Kiracı”

Törende konuşan Hasan Suver, Türkiye’de yapı stokunun önemli bir bölümünün dönüşmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İstatistiklere göre ülkede kiracı oranının yüksek olduğunu kaydeden Suver, sosyal konut projeleriyle aileleri ev sahibi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Suver, “Son aile konut sahibi oluncaya kadar bu projelere devam edeceğiz. Bu ülkede dünyaya gelen vatandaş kiracı olarak yaşamayacak” dedi.

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

6 Şubat depremlerini hatırlatan Suver, afet sonrası konut inşa sürecine dikkat çekerek, TOKİ’nin yürüttüğü projelerle kalıcı konutların hızla tamamlandığını belirtti. Türkiye’nin dayanıklı ve güvenli konut üretimi konusunda kararlı olduğunu ifade eden Suver, sosyal konut hamlesinin süreceğini kaydetti.

8 Bin 190 Konut İçin Kura Çekildi

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Yoğun katılımın olduğu program, salonda ve canlı yayın aracılığıyla takip edildi.

Türkiye Yüzyılı Sosyal Konut Projesi kapsamında Mersin merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam 8 bin 190 konutun etaplar halinde inşa edilmesi planlanıyor.