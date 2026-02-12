Olay, gece saat 04.00 sıralarında Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Erdem Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Apartmandan gelen tartışma ve kavga sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, kapıyı açan H.M.T. (23) ile karşılaştı. Dairede yapılan kontrolde, H.M.T.’nin ev arkadaşı olduğu öğrenilen Baki B. (24) banyoda hareketsiz şekilde bulundu.

3 Şüpheli Gözaltında

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baki B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından evde bulunan H.M.T. ile gece saatlerinde dairede oldukları, ancak daha sonra ayrıldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.