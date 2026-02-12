Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarını mercek altına aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından 13 masaj salonu ile 15 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon sırasında bazı işletmelerde kadınların zorla çalıştırıldığı tespit edilirken, polis ekipleri baskın anında bazı şüphelilerin gizli bölmelerde saklandığını belirledi.

58 Kadın Kurtarıldı

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlamaları kapsamında 31 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda zorla çalıştırıldığı değerlendirilen 58 kadın kurtarıldı. Kadınlar arasında yabancı uyrukluların da bulunduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu kadınların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

50 Milyon TL’lik Suç Geliri İddiası

Adreslerde yapılan aramalarda 106 bin 336 TL, 500 dolar, bir miktar altın, ruhsatsız tabanca, 45 cep telefonu, kamera kayıt cihazı ve çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

Yapılan mali incelemelerde söz konusu işletmeler üzerinden yaklaşık 50 milyon TL tutarında suç geliri elde edildiğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda şüphelilere ait banka hesaplarına bloke konulurken, 3 araca da satılamaz şerhi uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 27’si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.