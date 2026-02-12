Ankara’nın Yaşamkent Mahallesi’nde Eskişehir Yolu’na bağlantı noktasında oluşan iki büyük çukur, sürücüler için risk oluşturuyor. Yan yana bulunan çukurlar nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor.

Yaşamkent çıkışında, henüz hangi nedenle oluştuğu bilinmeyen çukurlar özellikle akşam saatlerinde fark edilmekte güçlük yaratıyor. Sürücüler ani manevra yapmak zorunda kalırken, bazı araçların lastiklerinin patladığı ve rot-balans ayarlarının bozulduğu ifade ediliyor.

Vatandaşlar can ve mal güvenliğini tehdit eden soruna karşı yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyor. Çukurların ne zaman onarılacağı ise merak konusu.