Çankaya Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde yürütülen Baba Destek Programı başarıyla tamamlandı. Çankaya Belediyesi’ne bağlı gündüz bakımevlerinde eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların babalarına yönelik düzenlenen programa yoğun ilgi gösterildi.

Ata, Berkin Elvan, Deniz ve Uğur Böceği Gündüz Bakımevlerinde 13 hafta süren eğitim programını tamamlayan 60 baba, Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen sertifika töreninde katılım belgelerini çocuklarının elinden aldı.

Program Babalar ve Çocuklar Arasındaki İletişimi Güçlendirdi

Sertifika töreninin ardından konuşan katılımcı babalar, Baba Destek Programı sayesinde çocuklarıyla kurdukları iletişimin güçlendiğini, ebeveynlik rollerine ilişkin farkındalıklarının arttığını ve sürecin aile yaşamlarına olumlu katkılar sunduğunu ifade etti.

Babaların Aile İçindeki Rolü Güçlendirildi

AÇEV uzman eğitmenleri Erol Turgut, Celal İnan, Deniz Ataç, Umut Yaşar Göç, Yalçın Ulusoy ve Murat Göç tarafından verilen eğitimlerde; çocuk gelişimi, bakım, sağlıklı iletişim ve sorumluluk paylaşımı gibi başlıklara odaklanıldı.

Program kapsamında babalara, çocuklarının gelişim süreçlerine aktif, bilinçli ve destekleyici şekilde nasıl katkı sunabilecekleri aktarıldı. Baba Destek Programı’nın temel hedefleri arasında, babaların çocuklarıyla daha demokratik, sağlıklı ve güvene dayalı ilişkiler kurmalarını teşvik etmek yer aldı. Aynı zamanda babaların bireysel gelişimlerine katkı sağlanarak aile içindeki rollerinin güçlendirilmesi amaçlandı.