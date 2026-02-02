Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Saadet Gürses, uzun süren kanser tedavisini başarıyla tamamlamasının ardından yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal video ile yardım çağrısında bulunan 64 yaşındaki oyuncuya sevindirici haber geldi.

Edinilen bilgilere göre Sedat Peker, Saadet Gürses’in 2 milyon TL’yi aşan tüm borçlarını üstlendi. Gürses, yaptığı açıklamada Peker’e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

“Hakkınızı Helal Edin” Diyerek Yardım İstemişti

“Inek Şaban”, “İyi Aile Çocuğu”, “Dokunmayın Şabanıma” gibi Yeşilçam’ın hafızalara kazınan yapımlarında rol alan Saadet Gürses, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından bu kez ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı.

Borçlarını kapatmak için büyük çaba gösterdiğini belirten Gürses, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kurtulmak için çok çırpındım ama borçlardan bir türlü kurtulamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin.”

Bu çağrı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Sedat Peker’in desteği kamuoyunda büyük ses getirdi.