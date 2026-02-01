Fatma Arat’ın, köpeği Boncuk’a şarkı söylediği ve

“Hanimişi Gutti Mottişim…” sözleriyle hafızalara kazınan samimi anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Doğallığıyla dikkat çeken video, 30 milyondan fazla izlenmeye ulaşarak Arat ve Boncuk’u sanal medyada bir fenomene dönüştürdü.

“Onları iyileştirmek, beni iyileştiriyor”

Programda kazanacağı ödülü harcamaktan ziyade geleceğine yatırım yapmak istediğini belirten Fatma Arat, hayvanlara yardım etmenin kendisi için bir iyileşme süreci olduğunu ifade etti.

Arat, “Onları iyileştirmek, beni iyileştirmek demek” sözleriyle duygu dolu anlar yaşadı.

Boncuk’la kurulan bağ izleyiciyi etkiledi

Samimiyeti, güçlü duruşu ve Boncuk’la kurduğu özel bağla izleyicilerin gönlünü kazanan Fatma Arat’ın konuk olduğu Beyaz’la Joker, bu hafta ekrana umut, sevgi ve gözyaşı taşıyacak. Beyazıt Öztürk’ün Arat için hazırladığı sürprizin ise geceye damga vurması bekleniyor.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği Beyaz’la Joker, bu akşam 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.