Ayça Cicidurucu/Ankara

Ramazan Bayramı öncesi Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) yoğunluk erken başladı. Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar terminale akın ederken, oluşan kalabalık dikkat çekti.

Peronlarda uzun kuyruklar oluşurken, bazı yolcular otobüslerin 2 saate varan gecikmeler yaptığını söyledi. Yoğunluk nedeniyle firmaların ek sefer koymasına rağmen bilet bulmakta zorlanan vatandaşlar, özellikle son günlere kalanların mağdur olduğunu dile getirdi.

Terminal içinde adım atacak yer kalmazken, yolcular hem bekleme süresinden hem de kalabalıktan şikayetçi. Yetkililer ise bayram süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtiyor.