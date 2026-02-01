Bakan Uraloğlu, projede devam eden çalışmalar hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Sincan-Yenikent arasında çift hatlı demir yolu inşa edildiğini belirtti.

3 yeni istasyon yapılacak

Başkentray hattı kapsamında Kayaş-Sincan arasında 24 istasyon bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, Sincan’dan Yenikent’e uzanacak 12 kilometrelik güzergahta OSB, Yenikent-1 ve Yenikent-2 olmak üzere 3 yeni istasyon kurulacağını ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Başkentray banliyö hattının Sincan İstasyonu üzerinden 1’inci Organize Sanayi Bölgesi ve Yenikent’e entegre edileceğini kaydeden Uraloğlu, 600 bini aşan Yenikent nüfusunun toplu taşımayla başkentin raylı sistem ağına bağlanacağını söyledi.

Yılda 4,4 milyon ton yük taşınacak

Uraloğlu, Kazan Soda Tesisleri’ne bağlanacak iltisak hattı sayesinde yılda 4,4 milyon ton yük taşınacağını, Kazan Soda Fabrikası’nda üretilen soda külünün ekonomik ve hızlı şekilde limanlara ulaştırılarak dünya piyasasına sunulacağını belirtti.

Projede yüzde 95 ilerleme sağlandı

Proje genelinde yüzde 95 ilerleme kaydedildiğini aktaran Uraloğlu, 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 adet aç-kapa tünelin ve 475 metre uzunluğundaki 5 köprünün inşaatının yüzde 100 oranında tamamlandığını açıkladı.

Şu anda sahada 291 personel ve 127 makineyle 7/24 çalışıldığını belirten Uraloğlu, altyapı ve üstyapı işlerinin bu yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

“Hızlı ve konforlu toplu taşıma imkanı sunacak”

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye’nin prestij projelerinden birinin daha hayata geçirileceğini vurgulayan Uraloğlu, Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi’nin, Yenikent’te yaşayan vatandaşlara hızlı ve konforlu toplu taşıma imkanı sunacağını, aynı zamanda Kazan Soda Tesisleri’nin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.