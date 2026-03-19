Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 19 Mart olaylarının birinci yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda miting düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı programda, alanda yoğun kalabalık oluştu.

Miting boyunca katılımcılar, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek sloganları attı. Farklı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı miting, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Programın ardından bazı grupların dağılmayarak yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, uyarılara rağmen alandan ayrılmayan gruplara müdahale etti. İlk edinilen bilgilere göre 35 kişi gözaltına alındı.

19 Mart Olayları Nedir?

19 Mart 2025 olayları, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanmasıyla başlamıştı. Süreç, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde geniş çaplı protestolara sahne olmuştu.

Saraçhane başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen eylemlerde vatandaşlar günlerce sokaklara çıkarken, güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Yıl dönümünde aynı noktada düzenlenen miting, geçen yıl yaşanan olayların sembolü haline gelen Saraçhane’de yeniden yoğun katılımla gerçekleşti.