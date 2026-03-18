Ramazan Bayramı öncesi tatlı sektöründe hareketlilik beklenirken, yükselen maliyetler bu yılın bayram alışverişine gölge düşürdü.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Tatlı Ustası Enes Hansu, özellikle Antep fıstığı başta olmak üzere hammaddelerdeki fiyat artışının baklava fiyatlarını ciddi şekilde yükselttiğini belirterek, bu durumun bayram satışlarını da olumsuz etkilediğini ifade etti. Buna rağmen bazı esnaflar, vatandaşın bayram geleneğini sürdürebilmesi için indirim kampanyalarına yöneliyor.

“MALİYETLER SÜREKLİ YÜKSELİYOR”

“Maliyetler sürekli yükseliyor” diyen Hansu, “Son beş yıla bakarak konuşursam, gitgide sürekli bir maliyet artışı var. Eskiden işimizden daha çok tat alıyorduk. Hem fiyatları daha uygun tutabiliyorduk hem de vatandaş rahatça alabiliyordu. Şu an onlar da zorlanıyor, biz de” ifadelerini kullandı.

FISTIK FİYATI BELİRLEYİCİ OLDU

Tatlı üretiminde en önemli girdilerden biri olan fıstık fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Hansu, “Antep fıstığının aşırı pahalılığından yakınıyoruz. Bu yüzden bizde de bir indirim olamıyor. Ama fıstık yerine başka ürün kullanmayı asla istemiyoruz” dedi.

Ürünlerinde katkısız ve doğal malzemeler kullandıklarını vurgulayan Hansu, “Her şeyi kendimiz hazırlıyoruz, hazır ürün almıyoruz. Her şey orijinal ve organik olduğu için maliyetimiz de buna göre artıyor” diye konuştu.

BAKLAVA FİYATLARI CEP YAKIYOR

Geçen yıla göre ciddi fiyat artışları yaşandığını belirten Hansu, güncel fiyatlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Cevizli baklavada yaklaşık 150 lira, fıstıklı baklavada ise 250-300 lira civarında artış oldu. Şu an cevizli baklava 750 TL, fıstıklı baklava 1200 TL civarında.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.