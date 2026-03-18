Türkiye’nin üretim gücünün temel taşı olan KOBİ’lerin savunma sanayiindeki rolünü güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım atılıyor. TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) öncülüğünde düzenlenecek olan 21. KOBİ Zirvesi, 25 Mart’ta Ankara’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek zirve; SASAD, OSSA, TSSK ve OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek. Kamuyu, ana yüklenici firmaları, akademiyi ve KOBİ temsilcilerini aynı platformda buluşturacak olan etkinlik, KOBİ’lerin savunma sanayiiyle doğrudan temas kurmasına imkân tanıyacak.

Ufluoğlu: "KOBİ’ler Savunma Sanayiinin En Önemli Tamamlayıcı Gücüdür"

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, Türkiye ekonomisinin yüzde 99’unu ve istihdamın yüzde 70’inden fazlasını göğüsleyen KOBİ’lerin, savunma sanayii için de ‘kritik eşik’ olduğunu ifade etti. Ufluoğlu, “Savunma sanayiinde kalıcı ve sürdürülebilir bir yerli üretim ekosistemi oluşturmak istiyorsak, KOBİ’lerimizi ana yüklenici firmalarla daha doğrudan, daha güçlü ve daha sonuç odaklı şekilde buluşturmak zorundayız. KOBİ’lerimiz sahip oldukları esnek yapı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla savunma sanayiimizin en önemli tamamlayıcı gücüdür. Bugün sadece parça üreten değil, akıl teri döken ve teknoloji ihraç eden bir KOBİ yapısı milli bir zorunluluktur” dedi.

Kamu, ana yüklenici firmalar ve KOBİ’ler arasında kurulacak güçlü diyalog mekanizmasının daha fazla yerli üretim, yüksek katma değer ve yaygın bir üretim ağı olarak geri döneceğine inandığını belirten Ufluoğlu, hedeflerinin KOBİ’lerin sadece tedarikçi olması değil, geliştiren, üreten ve dünya pazarlarına teknoloji ihraç eden güçlü aktörler haline gelmesine katkı sağlamak olduğunu da vurguladı.

Dev Buluşmada 9 Sektör Lideri KOBİ’lerle

Zirvenin en dikkat çekici bölümü olan B2B görüşmeler kapsamında KOBİ’ler; ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE, ASFAT, FNSS, OTOKAR ve BMC gibi sektörün lider kuruluşlarıyla birebir temas kurma fırsatı yakalayacak. Bu görüşmelerle KOBİ’lerin üretim yetkinlikleri değerlendirilecek, iş birliği imkânları geliştirilecek ve yeni projelerin temelleri atılacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle KOBİ’lerin Ar-Ge ve dijital dönüşüm alanlarında teşvik edilmesi, finansman kısıtları, teknik yeterlilik eksikliği ve sertifikasyon ihtiyaçları gibi temel engeller çözüm odaklı bir çerçevede ele alınacak.

Ufluoğlu: "Somut İş Birliklerinin Önünü Açıyoruz"

Zirvenin stratejik bir yol haritası sunduğunu belirten Elif Ufluoğlu, KOBİ’lerin savunma sanayiinde daha görünür, etkin ve sürdürülebilir biçimde yer alması gerektiğini ifade etti. Ufluoğlu, “Bu zirveyle hedefimiz; somut iş birliklerinin, yeni tedarik ilişkilerinin ve uzun vadeli projelerin önünü açmak. KOBİ’lerimizin savunma sanayii tedarik zincirine entegrasyonunu hızlandıracak yapısal adımların gündemimizde olması gerektiğine inanıyoruz. Finansmana erişim, sertifikasyon süreçleri ve teknik yeterliliklerin geliştirilmesi gibi başlıklar, KOBİ’lerimizin önündeki en kritik eşikler arasında yer alıyor. Bu zirveyi, sadece mevcut durumu değerlendirdiğimiz değil, KOBİ’lerimizin küresel rekabet gücünü artıracak bir çözüm platformu olarak kurguladık” değerlendirmesinde bulundu.