Aydın, denetimlerin 13-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, "Bayram süresince 9 ilde helikopter, 81 ilde dron ile trafik denetimleri yapılacak. Ayrıca merkezden 75 polis başmüfettişi illerdeki tedbirleri yerinde inceleyecek" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, özellikle kazaların yoğun olduğu 16 il ve 20 güzergahta ekstra önlemler alındı. 19-23 Mart arasında özel izin belgeli araçların karayoluna çıkışı kısıtlanırken, 21 Mart saat 16.00’dan 23 Mart saat 01.00’a kadar kamyon, çekici ve tankerlerin İstanbul istikametine geçişi sınırlandırıldı.

Aydın, şehirler arası otobüslerin güvenliği için de tedbirlerin alındığını belirterek, "896 personel, 1194 otobüs seferinde sivil görevli olarak denetim yapacak. Vatandaşlarımız gidilecek güzergahlardaki denetim noktalarını İçişleri Bakanlığı web sayfasından sorgulayabilir" dedi.

Trafik denetimlerinde emniyet kemeri, hız ve diğer trafik kurallarına uyumun öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Aydın, "Denetimler, ceza yazmak için değil, vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve güvenli bir bayram geçirmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir" diye ekledi.