Olayda, Abdulsamet Ş. yönetimindeki 19 AAV 712 plakalı otomobil ile Emine A. idaresindeki 55 ANR 197 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek yan yattı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırdı ve tedavi altına aldı.
Trafik Kontrolü ve Polis İncelemesi
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA