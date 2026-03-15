64’üncü Ege Derbisi’nde ikinciliği Klein, üçüncülüğü Prens Levent, dördüncülüğü Alone Alone ve beşinciliği Distance Runner elde etti. 2.100 metre kum pistte koşulan derbide 12 safkan mücadele etti. Yarışın galibi The Protecter, 4 milyon TL ikramiye ve 960 bin TL sponsorluk primi kazandı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu ve rekor sahibi Dapper Man, sağlık sorunları nedeniyle bu yıl yarışta yer almadı.

Tay TV’den Canlı Yayın ve Analiz

Tay TV, yarışın tüm heyecanını izleyiciyle buluşturdu. Yarış öncesinde Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz moderatörlüğünde, yarış camiasının deneyimli isimleri Tolgahan İmal ve Eray Balcı’nın sunumuyla “Son Düzlük” programında istatistikler ve analizler paylaşıldı.

Cantınaz, İzmir’in yarışçılığın başladığı topraklardan biri olduğunu hatırlatarak, “1856’dan itibaren İzmir’de yarışlar yapılmaya başlandı. 1963’ten bu yana Ege Derbisi büyük bir coşkuyla düzenleniyor” dedi.

Hipodromlar Sosyalleşme Alanı

Cantınaz, hipodromların sadece yarış alanı değil, sosyalleşme alanı olduğunu vurguladı: “Gençten yaşlıya herkes alanı doldurdu. Yarış severler Ege Bölgesi ve Türkiye’nin her yerinden geldi. Heyecan, yarış saatine doğru arttı.”

Sponsorluk ve Destek

Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, Ege Derbisi’ne üçüncü kez sponsor olduklarını belirterek, “Bu bir ekosistem. Tüm paydaşlar ciddi emek veriyor. Grup 1 seviyesindeki yarışlarda at sahiplerinin heyecanını paylaşıyoruz” dedi.

Jokey ve At Sahibi Görüşleri

Jokey Mustafa Çiçek, “Kora kor bir mücadele verdik. Düzlükte burun farkıyla yarışı kazandık. İzmirli olarak bu onur verici bir koşuydu” ifadelerini kullandı. At sahibi Sema Ulaş ise, “Çok mutluyuz, atımıza güveniyorduk. İnşallah devamı gelir” dedi.

Koşu sonrası Şeref Tribünü’nde düzenlenen törende kazanan atın kupası Mustafa Çiçek’e takdim edildi.