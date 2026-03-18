Türkiye’de otizmli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımı konusunda önemli eksiklikler bulunuyor. Özellikle 18 yaş sonrası için yeterli destek mekanizmalarının olmaması, hem aileleri hem de otizmli bireyleri zorlayan en büyük sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ankara’da faaliyet gösteren Yeni Hayat Engelsiz Yaşam Derneği, tam da bu noktada önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Meltem Yücel, otizmli gençlerin eğitim hayatlarının sona ermesinin ardından çoğu zaman evlere kapanmak zorunda kaldığını belirterek bu duruma çözüm üretmek için yola çıktıklarını söyledi.

Yücel, gazetemiz Sonsöz’e yaptığı değerlendirmelerde, derneğin kuruluş sürecini ve hedeflerini anlattı.

“OTİZMLİ GENÇLER HAYATIN İÇİNDE OLMALI”

Yaklaşık 3 buçuk yıl önce kurulan Yeni Hayat Engelsiz Yaşam Derneği, Türkiye’de yalnızca 18 yaş üstü otizmli bireylerle çalışan ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyor.

Derneğin temel amacı, otizmli gençlerin toplumsal yaşamda eşit, bağımsız ve üretken bireyler olarak yer alabilmesini sağlamak. Meltem Yücel, derneğin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı: “Derneğimizi erişkin otizmli bireylerin hayata dahil olması ve istihdama katılabilmesi amacıyla kurduk. Türkiye’de bu alanda çok ciddi bir boşluk var. Eğitim hayatı biten birçok otizmli genç ne yazık ki evlere kapanıyor.”

TÜRKİYE’DE BİR İLK: OTİZMLİ GENÇLER İÇİN YAŞAM VE EĞİTİM MERKEZİ

Yeni Hayat Engelsiz Yaşam Derneği, Ankara’da otizmli gençler için önemli bir projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen bir binada otizmli gençlere yönelik yaşam ve eğitim merkezi kuruluyor. Kendi imkanları ile başlattıkları tadilat çalışmalarının devam ettiği merkezde, tamamlandıtan sonra 18 Yaş ve üzeri otizmli gençlerin günlük yaşam becerilerini geliştirebileceği ve meslek edinmeye hazırlanabileceği çeşitli alanlar yer alacak.

Dernek Başkanı Meltem Yücel projeyi şu sözlerle anlattı: “Burası klasik bir okul olmayacak. Hayat boyu eğitim anlayışıyla çalışan bir merkez olacak. Gençler burada spor yapacak, hobi atölyelerine katılacak, üretim yapacak ve istihdama hazırlanacak.”

