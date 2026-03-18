Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Av. Alperen Akbaş tarafından başlatılan sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında, 17-24 yaş aralığındaki 100 gence Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk hediye edilecek.

Gençlerin milli bilinçle yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan bu kampanya, özellikle yeni nesillerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, bağımsızlık mücadelesini ve Atatürk’ün düşünce sistemini doğrudan kaynağından öğrenmesini hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Av. Alperen Akbaş, Nutuk’un yalnızca bir tarih kitabı olmadığını, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun, iradesinin ve bağımsızlık kararlılığının manifestosu olduğunu vurguladı.

Akbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Nutuk, bir milletin küllerinden doğuşunun hikâyesidir. ‘Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ sözü, Türk milletine kim olduğunu hatırlatan bir çağrıdır. Bugün bizler de bu ruhu yeniden diri tutmak, gençlerimize bu bilinci aktarmak istiyoruz.”

Açıklamasında milli mücadele ruhuna dikkat çeken Akbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün de tıpkı milli mücadele döneminde olduğu gibi birlikte büyümek, birlikte güçlenmek ve bu ruhu daha geniş kitlelere taşımak zorundayız. Çünkü inanıyoruz ki bu ülke ancak fikri hür, vicdanı hür ve mücadele azmi yüksek nesillerle yeniden yükselecektir.”

Kampanya kapsamında, başvuru yapan 17-24 yaş arası gençlere Nutuk kitabı ücretsiz olarak ulaştırılacaktır. Katılım için gençlerin; ad-soyad, yaş, eğitim bilgisi ve iletişim bilgilerini sosyal medya üzerinden doğrudan mesaj (DM) yoluyla iletmeleri yeterli olacak.

Kampanya ile ilgili detaylara Zafer Partisi Ankara İl Başkanlığı sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.