Bakan Memişoğlu, Ramazan ayının insanın kendini hesaba çektiği, paylaşmayı ve kardeşliği ön plana çıkardığı bir ay olduğunu belirterek, “Maalesef dünyamızda birçok katliam ve kötülük var. Bunun üstesinden gelmek için Ramazan’da olduğu gibi, sofralarda olduğu gibi bir olacağız, birlikte olacağız” dedi.

Programda konuşan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, kulübün sadece futbol değil, birliğin ve kardeşliğin de simgesi olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Memişoğlu ayrıca Rize’deki sağlık yatırımlarına değinerek, “Rize’ye 1053 yataklı yeni bir hastane kazandırıyoruz. 2026 sonunda inşaatı tamamlanacak ve 2027’nin başında hizmete açacağız. Bunun yanında Güneysu, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve Ardeşen’de sağlık yatırımlarımız devam ediyor” diye konuştu.

Rizespor’un centilmenliği ve mali disiplini hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, kulübün Süper Lig’deki diğer kulüplere örnek teşkil eden bir yapıda olduğunu belirtti. “Rizespor sadece mücadele etmiyor, fair-play ve prensipli davranışlarıyla örnek oluyor. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.