Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Bakan Anand, Hakan Fidan ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ticaret ve güvenlik iş birliği konularını değerlendirecek.

Görüşmede, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Kanada arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine önem verilmesi, üst düzey karşılıklı temas ve ziyaretlerin artırılmasının fayda sağlayacağı öne çıkacak. Ayrıca, 2,7 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığı vurgulanacak ve savunma sanayiindeki ortaklıkların güçlendirilmesinin askeri ve ticari bağları kuvvetlendireceğine dikkat çekilmesi bekleniyor.

Bölgesel ve Küresel Konular Masada

Bakan Fidan’ın, nükleer ve yenilenebilir enerji alanındaki iş birliğinin Türkiye-Kanada ilişkilerine uzun vadeli katkı sağlayacağına işaret etmesi, iki ülkenin güvenlik ve terörle mücadelede ortak çalışmalarının önemini vurgulaması öngörülüyor. Görüşmede ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeler, Gazze ve Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye’deki durum gibi bölgesel ve küresel konular da ele alınacak.

Yetkililer, iki bakanın karşılıklı fikir alışverişiyle ikili iş birliğini güçlendirme ve uluslararası meselelerde ortak hareket etme hedeflerini değerlendireceklerini belirtti.