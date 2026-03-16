Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı büyük ölçüde tamamlanan özel eğitim anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Yılmaz, Odunpazarı ilçesine bağlı Sultandere Mahallesi’nde inşa edilen 12 derslikli okul binasını gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, okulun gelecek eğitim-öğretim yılında hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

“Çocuklarımızın Hizmetine Sunulacak”

Bölgede özel eğitim anaokuluna önemli bir ihtiyaç bulunduğunu belirten Yılmaz, “Okulumuzun en iyi şekilde tamamlanıp hazırlanarak sevgili çocuklarımızın hizmetine sunulmasını arzu ediyoruz. Şimdiden Eskişehir’imize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz’a ziyaret sırasında Sinan Aydın ve ilgili kurum yetkilileri de eşlik etti.