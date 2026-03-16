İran, İsrail ve ABD hedeflerine yönelik yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusutarafından yapılan açıklamada, “Sadık Vaat 4 Operasyonu”nun 55’inci dalgası kapsamında saldırıların gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Fettah, İmad ve Kadir füzeleri ile hedef odaklı Fatih, Zülfikar ve Dezful füzelerinin kullanıldığı, ayrıca insansız hava araçlarının (İHA) da operasyonda yer aldığı bildirildi.

Saldırılar kapsamında Tel Aviv’de askeri havacılık silah üretim merkezleri ile hava yakıt ikmal destek merkezlerinin hedef alındığı ifade edildi.

ABD Üsleri de Hedefte

Açıklamada ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dafra Hava Üssü ile Bahreyn’de bulunan Cufair Deniz Üssü ve Şeyh İsa Hava Üssü’nün de füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Saldırılara ilişkin hasar veya can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.