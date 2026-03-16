Diyarbakır’da M.K. liderliğindeki çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.K. liderliğindeki suç örgütünü takibe aldı. Yürütülen soruşturmada örgütün; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi birçok suça karıştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 11 ruhsatsız tabanca ve 673 adet farklı çap ve ebatta fişek ele geçirildi.

3 Şüpheli Firari

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 şüpheli serbest bırakılırken, firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.