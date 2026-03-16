Doktorlar kontrol altında tutuyor

Edinilen bilgilere göre bir süredir sağlık kontrolleri devam eden Orhan Gencebay, yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye götürüldü. Doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan sanatçının, detaylı tetkikler için bir süre gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati bir risk bulunmadığı yönünde ilk bilgiler paylaşıldı. Hastanedeki kontrollerin ardından doktorların durumuna ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Müzik dünyasında büyük iz bıraktı

Arabesk ve Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Orhan Gencebay, yıllar boyunca besteleri ve yorumuyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı.

Hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sanatçının hayranları ve birçok sanatçı sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak Gencebay’a destek verdi.

Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.