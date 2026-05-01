1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul’da geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar sabahın erken saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeye yalnızca görevli personelin girişine izin veriliyor.

Taksim’e Çıkmak İsteyenler Alternatif Güzergahlara Yönlendirildi

Günün ilk saatlerinden itibaren polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Taksim Meydanı’na ulaşmak isteyen vatandaşlar ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, çevrede trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı görüldü.

Turistler Valizleriyle Yürüyerek Bölgeden Ayrıldı

Taksim çevresinde konaklayan turistler de alınan tedbirlerden etkilendi. Meydana çıkan yolların kapatılması nedeniyle bazı turistlerin valizleriyle yürüyerek bölgeden ayrıldığı gözlendi.

Sendikalar Cumhuriyet Anıtı’na Çelenk Bırakacak

Gün içerisinde çeşitli sendikaların Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından basın açıklamaları yapması bekleniyor.

İstanbul’da Toplu Ulaşım ve Trafik Uyarısı

Yetkililer, vatandaşların gün boyunca özellikle Taksim ve çevresine gitmeden önce güncel yol durumu ve toplu ulaşım bilgilerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. 1 Mayıs nedeniyle kent genelinde bazı yolların gün içinde kontrollü olarak kapalı kalabileceği belirtildi.