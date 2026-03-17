Özel, İmamoğlu’nun mal varlığına ilişkin tartışmalara değinerek, “Ekrem İmamoğlu siyasete girdiğinde zengin olan, siyaset boyunca yoksullaşmış birisidir. Siyasete girdiği günden bugüne zenginleştiyse siz ortaya koyun” dedi.

İddialara karşı net bir duruş sergileyen Özel, kendi ifadeleriyle “memuriyetle, savcılıkla, hakimlikle zenginleşenleri” gündeme getirdiğini belirterek, “Buz dağının görünen yüzünü çıkardım” ifadelerini kullandı.

“452 Milyon Liralık Mal Varlığı” İddiası

Basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında da iddialarda bulunan Özel, bazı taşınmazların toplam değerinin 452 milyon lirayı bulduğunu öne sürdü.

Özel, söz konusu mal varlıklarının maaş gelirleriyle açıklanamayacağını savunarak, bu taşınmazların nasıl edinildiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini dile getirdi.

“Yargı Eliyle Siyasi Baskı” İddiası

Türkiye’de geçmişte yaşanan askeri darbeleri hatırlatan Özel, bugün de benzer bir sürecin “yargı eliyle” yürütüldüğünü iddia etti. CHP’ye yönelik baskı yapıldığını savunan Özel, partisinin 2023 kurultayından sonra yeniden yükselişe geçtiğini ve 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olduğunu ifade etti.

Canlı Yayın Tartışması

İmamoğlu’nun yargılandığı davaların canlı yayınlanması konusundaki tartışmalara da değinen Özel, “Canlı yayından korkan neden korkuyor? Biz canlı yayın isteyen tarafız” dedi.

Tapu Belgeleri Tartışması

Özel, paylaştığı tapu belgelerinin doğrulanabileceğini savunarak, taşınmazlara ait ID numaralarının sistem üzerinden kontrol edilebileceğini belirtti. Belgelerin yalanlanması halinde kamuoyunun bunu göreceğini ifade eden Özel, iddialarının arkasında olduğunu vurguladı.

“Mücadeleye Devam” Mesajı

Basın toplantısının sonunda kararlılık mesajı veren Özel, partisinin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini belirterek, “Mücadele ederiz, direniriz” dedi.