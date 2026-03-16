Edirne’nin kalbi Selimiye Meydanı, restorasyon sonrası en kalabalık Kadir Gecesi iftarına ev sahipliği yaparken; Ankara’da CHP Lideri Özgür Özel, şehit yakınları ve gaziler için hazırlanan kapsamlı kanun teklifini kamuoyuna duyurdu.

Selimiye Meydanı’nda 7 Bin 500 Kişilik Gönül Sofrası

Edirne Belediyesi, Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi meydanında dev bir iftar programı gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açılan caminin gölgesinde düzenlenen programa, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan başta olmak üzere binlerce vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan, konuşmasında şehirlerin sadece binalardan ibaret olmadığını vurgulayarak; "Şehirleri güçlü yapan, insanların kurduğu bağdır, paylaşılan lokmadır," dedi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından semazen gösterileriyle sona erdi.

Özgür Özel: "Gazilerin Sorunlarını Bir Ayda Çözeceğiz"

Ankara’daki Vefa Çalıştayı’nda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’e sunulan ancak iki yıldır komisyonda bekleyen 18 maddelik kanun teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, bu teklifin yasalaşmamasının bir "vefa borcu" olduğunu belirterek, iktidarlarının ilk ayında tüm maddeleri hayata geçirme sözü verdi.

Gaziler İçin Hazırlanan Yeni Haklar Paketi

Özgür Özel’in açıkladığı ve "çatı kanun" olarak nitelendirdiği düzenlemede şu maddeler öne çıkıyor:

Maaş ve Ekonomi: Hiçbir gazi açlık sınırının altında yaşamayacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde birer maaş ikramiye verilecek.

Sağlıkta Devrim: Gaziler, kamu ve özel hastanelerden kısıtlamasız ve tamamen ücretsiz yararlanacak. Protez ve tekerlekli sandalyelerde SGK kısıtlamaları kaldırılarak, dünyadaki en ileri teknolojilere erişim sağlanacak.

Sosyal Ayrıcalıklar: Tüm gazilere Yeşil Pasaport hakkı tanınacak ve havalimanlarında VIP geçiş imkanı sunulacak.

Belediye Hizmetleri: CHP’li tüm belediyelerde "Şehit Aileleri ve Gaziler Şube Müdürlükleri" kurularak yerel destekler kurumsallaştırılacak.

"Şehit Ailesinin Razı Olmadığı Hiçbir İşin İçinde Olmayız"

Özel, terörle mücadele ve toplumsal barış konularında şehit ailelerinin hassasiyetini her şeyin üzerinde tuttuklarını ifade ederek; "Sizin gözünüzün içine bakamayacağımız hiçbir sürecin içinde olmayacağız," mesajını verdi.