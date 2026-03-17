AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın mensuplarına konuşan Çelik, dünyanın büyük bir savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü”nü takdim etmesini anlamlı bulduklarını söyledi. Çelik, “Kuralsız bir dünyaya doğru gidiyoruz. Türkiye, uluslararası düzenin kurallara dayalı işlemesine bağlılığını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

İran’ın Saldırıları Haksız ve Hukuksuz

Çelik, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta İran’ın hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. “Müzakere masasında çözülmesi gereken sorunlar, savaş gemileri ve uçaklarla karşılanıyor. Bu gidiş, işi başlatanların kontrol edemeyeceği bir noktaya gidiyor” dedi. Ayrıca İsrail’in suikast yöntemleriyle hareket etmesini eleştirerek, “Devletleri terör örgütlerinden ayıran şey kurallara uygun hareket etmeleridir” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin Milli Güvenliği Öncelikli

Çelik, Türkiye’nin milli güvenlik açısından hassas bir ülke olduğunu vurguladı. “Biz ateşi söndürmeye çalışırken, bazı Siyonist çevrelerde Türkiye’yi bu ateşin içine çekmeye çalışan yaklaşımlar görüyoruz. Türkiye bu ateşten uzak duracaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye’nin barış, hak ve diplomasi alanında kararlı bir duruş sergilediğini sözlerine ekledi.

İç Kamuoyunda Mezhep Tartışmalarına Dikkat

Savaşın Türkiye iç kamuoyuna yansımaları hakkında da konuşan Çelik, mezhep tartışmalarından uzak durulması gerektiğini belirtti. “Mesele Sünnilik-Şiilik değil, Müslüman olma meselesidir. Türkiye’nin durması gereken yer; milli güvenlik ve bölgesel barış için kararlı olmaktır” dedi.

CHP ve Özgür Özel Eleştirisi

Çelik ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddialarını eleştirerek, CHP’nin kendi gündemine hakim olmadığını savundu. Çelik, “Orijinal bir siyaset üretilemiyor, kes-kopyala-yapıştır gündemiyle hareket ediliyor” dedi.