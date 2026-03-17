Bakan Çiftçi, ilk olarak Samsun Valiliği’ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve Vali Orhan Tavlı ile görüştü. Ardından AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ı makamında ziyaret eden Çiftçi, günün ilerleyen saatlerinde AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği teşkilat iftarına katıldı.

Ziyaretlerde, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçekapı ve ilçe kaymakamları ile çok sayıda kamu kurumu temsilcisi yer aldı.

Samsun’un Tarihi ve Önemi

Bakan Çiftçi, Samsun’un Türkiye’nin milli mücadelesinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Samsun, istiklal mücadelesinin meşalesinin yakıldığı şehirdir. Bu şehir sıradan bir şehir değildir. Anadolu’yu bize vatan kılan kahramanların inanç ve ruhuyla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye’ye ilerliyoruz.”

Önleyici Güvenlik ve Suçla Mücadele

İçişleri Bakanlığı olarak ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye’de suçla mücadelede yeni bir dönemi konuşuyoruz. Önleyici güvenlik anlayışıyla gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mücadele ediyoruz. Sokaklarımızı huzurun, mahallelerimizi güvenin mekânı haline getirmek için polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz fedakârca görev yapıyor. Tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Türkiye’nin Gücü Milletiyle Mümkün

Bakan Çiftçi, Türkiye’nin en büyük gücünün millet olduğunu vurgulayarak, “Bu millet mazluma yunus, zalime yavuzdur. Türkiye Yüzyılı hedefiyle daha güvenli şehirler, daha huzurlu mahalleler ve güçlü bir Türkiye için durmadan çalışacağız. Birliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” dedi.