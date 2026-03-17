Ankara'da 661 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı. Bakan Göktaş, ataması gerçekleştirilenlere yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, 'Yarın, milletimizin iradesini, cesaretini ve vatan sevgisini bütün dünyaya gösterdiği o büyük destanın, Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü ve Şehitler Günü'nü idrak edeceğiz. Bu vesileyle, bu toprakları bizlere vatan kılma uğruna verilen büyük mücadelelerin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Şanlı tarihimiz, vatanı, bayrağı ve değerleri uğruna her türlü fedakarlığı göze alan bir milletin tarihidir. Asırlar boyunca nice kahraman, milletimizin istiklali ve geleceği için en kıymetli varlığını ortaya koymuş, geride büyük bir miras bırakmıştır. Aziz şehitlerimiz, bu mirasın en yüce temsilcileridir. Kahraman gazilerimiz ise fedakarlığın, cesaretin ve sarsılmaz iradenin yaşayan nişaneleridir. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bizlere düşen görev ise bu yüksek fedakarlığı daima hürmetle hatırlamak. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin onuruna layık bir hassasiyetle hareket etmektir. Çünkü şehitlerimize ve gazilerimize gösterilen vefa, millet olma şuurumuzun en güçlü ifadelerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, şehit ailelerimize, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza gösterilen vefanın en güçlü teminatı olmuştur. Bu doğrultuda Bakanlık olarak, milletimizin emaneti olan siz kıymetli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetleri her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar uzanan kapsamlı bir destek sistemini yürütmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'TANITIM KARTI UYGULAMASINI BAŞLATIYORUZ'

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazileri her fırsatta ziyaret ettiklerini ve yanlarında olduklarını belirterek, 'Bu amaçla, 2017'den bugüne kadar 868 bin 450 ziyarette bulunduk. 81 ilimizde düzenlediğimiz 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile gençlerimizi, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getiriyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamuda istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdik. Biraz sonra gerçekleştireceğimiz 661 atamayla 52 bin 608 kardeşimizin istihdamını sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra 255 bin 504 kişiye ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için seyahat kartlarını teslim ettik. Barınmadan istihdama, rehabilitasyondan sosyal konutlara kadar her alanda öncelik tanıyarak, vefamızı bir sosyal politika kültürüne dönüştürdük. Hizmetlerimizin kapsamını genişletmek için kurumlar arası iş birliklerine de büyük önem veriyoruz. Türk Hava Yolları'nın yanı sıra AJet ile yaptığımız iş birliğiyle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik ulaşım imkanlarını daha da genişlettik. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle, şehit yakını ve gazilerimizin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden öncelikli randevu almalarını sağladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle, geçtiğimiz yıl ilk kez evsel doğal gaz faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca, özel öğretim kurumlarında şehit ve gazi çocuklarımız için ilave ücretleri de kaldırdık. 81 ilimizde hayata geçirdiğimizi Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşan Projesi ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik ediyoruz. 'Şehit Gazi Mobil Uygulamasıyla' bu alandaki hizmetlerimizi daha erişilebilir kıldık. Bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibarıyla, 25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocuklarımız için tanıtım kartı uygulamasını da başlatıyoruz. Daha önce ücretsiz seyahat kartından yararlanmış ancak yaş şartı nedeniyle bu kartlarını iade etmiş evlatlarımız, Şehit Gazi Mobil Uygulaması üzerinden tanıtım kartlarına erişebilecekler. Sistemde kaydı bulunmayan vatandaşlarımız ise başvurularını e-Ailem üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Bu yeni uygulamamızın da hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Konuşmalarının ardından çocuklarla birlikte butona basan Bakan Göktaş, ataması gerçekleşen hak sahipleriyle fotoğraf çektirdi. (DHA)