Tedavi, Japonya merkezli medikal girişim Cuorips tarafından geliştirilen kalp kası hücrelerinden oluşan yenilikçi bir yöntem içeriyor. Bu hücreler, hasar görmüş kalp dokusunu onarmak ve yeni kan damarlarının büyümesini uyarmak için tasarlandı.

Japonya Sağlık Bakanı Kenichiro Ueno, Kyoto Üniversitesi’nden elde edilen klinik verilerin umut verici olduğunu belirterek, tedavinin bu yaz itibarıyla hastalara uygulanmasının beklendiğini açıkladı. Bakan Ueno, yeniliğin dünya çapında kalp hastalarına umut vereceğini vurguladı.

Bu tedavi, Japon bilim insanı Shinya Yamanaka’nın olgun hücreleri genç hücrelere dönüştürme konusundaki çalışmalarıyla da bağlantılı. Bu yöntem, embriyonik kök hücreler ile ilgili etik kaygıları aşarak tıp alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Tedavi, özel yetişkin kök hücrelerini kullanarak kalp dahil hasar görmüş organları onarabilen bir teknoloji sunuyor. Japonya, böylece kalp yetmezliğinde geri dönüşü olmayan hasarların fiziksel olarak tedavi edilebileceği yeni bir çağa öncülük ediyor.

Kaynak: AFP News, Agence France-Presse (2026, 9 Mart)

Japan has officially approved the world's first commercially available medical products derived from induced pluripotent stem (iPS) cells, marking a historic leap in regenerative… — Shining Science (@ShiningScience) March 16, 2026