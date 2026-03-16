Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bayram günlerinde havanın nasıl olacağı. Meteorolojik tahminlere göre başkent Ankara’da bayram süresince soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Arife günü Ankara’da çok bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava beklenirken, bayramın ilk gününde de aralıklı yağmur görülebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise bayram boyunca birkaç derece düşmesi öngörülüyor. Özellikle gece saatlerinde İç Anadolu’da soğuk hava etkisini artırabilir.

Türkiye’nin diğer büyük şehirlerinde ise bayram havası bölgeden bölgeye değişecek:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı.

İzmir: Genellikle güneşli ve ılık bir bayram havası bekleniyor.

Antalya: Açık ve güneşli hava etkili olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde.

Trabzon: Karadeniz kıyılarında aralıklı yağmur görülebilir.

Erzurum: Soğuk hava etkisini sürdürecek, gece sıcaklıkları oldukça düşecek.

Uzmanlar özellikle Ankara ve İç Anadolu’da bayram ziyaretine çıkacak vatandaşların yağış ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.