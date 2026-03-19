İzmir’in Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşanan üzücü bir olay, bölgeyi yasa boğdu. 13 aylık Alparslan A., iddialara göre temizlik yapan annesinin gözetiminde balkona çıktı ve burada bulunan şalgam suyu dolu kovaya düştü.

Olayı fark eden aile, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Minik Alparslan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve Alparslan A.’nın annesinin ifadesini aldı. Yetkililer, kazanın yaşandığı balkon ve kova çevresinde incelemelerde bulunurken, olayın detaylarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Mahalle sakinleri, yaşanan talihsiz olay karşısında derin üzüntü yaşadıklarını ifade etti.