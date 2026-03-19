Belediye yetkilileri, parkı Kızılcahamam’a yakışır bir anlayışla yeniden düzenleyerek hemşehriler ve ziyaretçiler için daha erişilebilir ve konforlu bir alan haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Doğasıyla nefes aldıran bu değerli alanın, düzenli, yaşanabilir ve cazip bir mekân olmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:



'20 Mart itibarıyla işletmesini devraldığımız Soğuksu Milli Parkı’nı, Kızılcahamam’a yakışır bir anlayışla yeniden düzenleyerek hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Doğasıyla nefes aldıran bu kıymetli alanı, daha düzenli, daha yaşanabilir ve daha cazip bir hale getirmek için çalışmalarımıza başlıyoruz.'

Belediye ayrıca, hemşehriler ve ziyaretçilerin görüş ve önerilerinin çok değerli olduğunu belirterek, fikirlerin WhatsApp hattı üzerinden iletilebileceğini duyurdu: 0534 794 59 59.

Soğuksu Milli Parkı Yeniden Canlanıyor !



— Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) March 18, 2026