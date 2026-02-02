Yeşilçam’ın tanınmış oyuncularından Saadet Gürses, 1997 yılında yakalandığı cilt kanserini, 7 yıl süren tedavi sürecinin ardından yenmeyi başardı. Uzun yıllar sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını belirten Gürses, bu süreçte maddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve borçlandığını söyledi.

Usta oyuncu, “Çok büyük bir hastalığı yendim ama tekrar hastalanmaktan korkuyorum. Kardeşim ve kedilerimle birlikte yaşıyorum, hayatımı idame etmeye çalışıyorum. Hayatımı sürdüremezsem sonum biliniyor. Tek isteğim sinemaya dönmek. Televizyon ve sinema projelerinde rol olursa memnuniyetle oynarım” ifadelerini kullandı.

200’e Yakın Filmde Rol Aldı

Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi Türk sinemasının usta isimleriyle aynı projelerde yer alan Saadet Gürses, 35 yıllık sanat hayatında yaklaşık 200’e yakın filmde rol aldı. Gürses, hastalığının ardından sinema sektöründen uzaklaştırıldığını belirterek, artık çalışabilecek durumda olduğunu ancak kendisine iş verilmediğini dile getirdi.

“Cilt kanserini yendim, çalışabilecek durumdayım. Ancak belli bir süreden sonra sinema bana iş vermez oldu. Sinema iş vermeyince ben ve benim gibi birçok Yeşilçam oyuncusu borç batağına sürüklendi. Çalışamayınca para kazanamıyoruz” dedi.

“Manevi Destek Beklediğim İnsanlardan Haber Alamadım”

Sinemaya 5 yaşında başladığını belirten Gürses, Hülya Koçyiğit’in Çirkef filminde çocuk oyuncu olarak yer aldığını, Türkan Şoray, Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu ve Bülent Ersoy gibi birçok ünlü isimle aynı projelerde rol aldığını anlattı.

Gürses, uzun yıllar dostluk kurduğu kişilerden destek göremediğini belirterek şunları söyledi:

“Yardım talebinde bulunmadım, sadece bir serzenişim oldu. İstedim ki 30-40 yıllık dostlarım bir telefon açsın, ‘Saadet ne oldu, senin için ne yapabiliriz?’ desin. Manevi destek beklediğim insanlardan maalesef hiç haber alamadım. Borç batağına düştüm, çünkü hayat çok pahalı. Sosyal medyada paylaştığım videoları gören bir hayırsever bana yardımcı oldu.”

“Bir Allah’ın Kulu da Çıkıp Rol Versin”

Sektörde aynı isimlerin sürekli tercih edildiğini dile getiren Saadet Gürses, rol dağılımlarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Sinemada hep aynı kişiler oynuyor. 40 yaşındaki bir kadın 42 yaşında anne rolünde ama bize asla rol verilmiyor. Bir Allah’ın kulu da çıksın desin ki ‘Şu kız da iki üç kuruş kazansın, bir iki film çeksin.’ Çok büyük bir hastalığı yendim, kalp krizi geçirdim, stentle yaşıyorum. Doktorlar ‘üzülmek yasak’ diyor ama üzülmemek elde değil. Kimseye kırgın değilim, her şeyi Allah’a havale ediyorum.”