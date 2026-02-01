Çankaya Belediyesi, kamusal alanların yayalar tarafından güvenli ve engelsiz şekilde kullanılabilmesi için ilçe genelindeki denetimlerini kararlılıkla devam ettiriyor. Kaldırımlar, yaya yolları ve ortak kullanım alanlarında geçişi zorlaştıran işgallere müdahale eden zabıta ekipleri, izinsiz seyyar satıcılara yönelik uygulamalarla da haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kaldırım ve Yaya Yollarında İşgale İzin Yok

Yaya öncelikli kent anlayışı doğrultusunda sahada aktif görev yapan Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamuya ait alanların amacı dışında kullanılmasına karşı kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde; duba, ayaklı reklam tabelaları, masa ve sandalyeler, afişler, brandalar gibi unsurların kaldırımları ve yaya geçişlerini kapattığı tespit ediliyor.

Aynı çalışmalar kapsamında, izinsiz olarak faaliyet gösteren seyyar satıcılara ait ve kamusal alanları işgal eden tezgâhlar da haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılıyor.

Öncelik Uyarı ve Bilgilendirme

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında esnaf ve işletmeleri tespit edilen eksiklikler konusunda önce bilgilendiriyor. Belediyenin yaklaşımında, cezai yaptırım son seçenek olarak değerlendirilirken, aykırılıkların gönüllü şekilde giderilmesi için işletmelere süre tanınıyor.

Verilen süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işletmelere mevzuat kapsamında idari işlem uygulanıyor. Kaldırılmayan duba, tabela, masa-sandalye gibi işgal unsurları ile izinsiz seyyar satıcılara ait satış ekipmanları zabıta ekiplerince toplanarak emanete alınıyor.

Kent Estetiği ve Yaya Güvenliği Ön Planda

Çankaya Belediyesi, yürütülen denetimlerle kamusal alan düzeninin sağlanmasını, yaya güvenliğinin artırılmasını ve kent estetiğinin korunmasını hedefliyor. Çalışmalar, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda planlı ve programlı bir şekilde sürdürülüyor.

Belediye yetkilileri, esnaf ve işletmelerin de bu süreçte duyarlı davranmasının, kamusal alanların ortak kullanım bilinciyle korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.