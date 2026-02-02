Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya’da meydana gelen ve üniversite öğrencilerinin de yaşamını yitirdiği otobüs kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Rektör Özkan mesajında, yeni dönemin ilk derslerine girmek üzere yola çıkan öğrencilerin hayatını kaybetmesinin derin bir üzüntü yarattığını belirterek, “Pazartesi sabahı, yeni dönemin ilk derslerine girmek için ailelerinin dualarıyla, özlemle ve umutla yola çıktılar… Üniversitemizin üç güzel evladı, hepimizin evladı…” ifadelerini kullandı.

Kazada yaşamını yitiren Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Onur, Pervin ve Sudem’in acısının yürekleri yaktığını vurgulayan Özkan, “Hepimizi derin üzüntüye boğan elim otobüs kazasında yaşamını yitiren sevgili öğrencilerimiz Onur, Pervin ve Sudem’in acısı yüreğimizi yaktı. Hayatını kaybeden kıymetli evlatlarımızın ve yitirdiğimiz 9 canımızın mekânı cennet olsun” dedi.

Prof. Dr. Özkan, mesajının sonunda kederli ailelere, yakınlarına ve Akdeniz Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.