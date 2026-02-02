Ankara’da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışları, baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdı. ASKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre başkentte toplam baraj doluluk oranı yüzde 14.36, aktif doluluk oranı ise yüzde 2.91 olarak ölçüldü.

Yağışlar öncesinde yüzde 1.00 seviyesinde bulunan aktif doluluk oranı, yağmur ve kar yağışlarının ardından yükseliş gösterdi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde de yağışların devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Barajlardaki bu artış, uzun süredir su sıkıntısı endişesi yaşayan Ankaralılarda temkinli bir memnuniyet yarattı. Vatandaşlar, yağışların sürmesi halinde baraj seviyelerinin daha da yükseleceğini umut ediyor.