Kayseri’de nesilden nesile aktarılan “yahni” geleneği, bayramların en önemli simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle kent merkezinde büyüyen ailelerin yaşattığı bu gelenek, bayram sabahı kurulan sofraların baş tacı oluyor.

Arife günü başlayan hazırlık sürecinde nohutlar akşamdan ıslatılıyor, soğanlar ise ince ince doğranarak suda bekletiliyor. Sabahın erken saatlerinde ise kabukları özenle soyulan nohut, salça, yağ ve “pehli” adı verilen koyunun kaburga ya da but etiyle birlikte büyük tencerelerde pişiriliyor.