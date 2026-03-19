Pursaklar Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ve bayram süresince vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında özellikle marketler, fırınlar, pastaneler ve tatlı üretimi yapan işletmeler mercek altına alındı. Ekipler; ürünlerin son kullanma tarihlerini, hijyen koşullarını ve fiyat etiketlerini titizlikle inceleyerek kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulundu.

“Önceliğimiz Vatandaşın Güveni”

Denetimlerin vatandaşların huzuru için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ertuğrul Çetin, “Hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor. Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen ve kalite standartlarına büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi en büyük önceliğimizdir” dedi.

Başkan Çetin, bayram süresince de denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Yetkililer ayrıca, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların ilgili birimlere bildirimde bulunmalarını istedi.