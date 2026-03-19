Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı süresince sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, bayram boyunca geniş bir kadroyla sahada olacaklarını belirtti.

Memişoğlu, paylaşımında 1129 kamu sağlık tesisinde görev yapan 335 bin 240 personelin yanı sıra 866 evde sağlık ekibi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında görevli 4 bin 14 ekibin hazır bulunacağını ifade etti. Toplamda 381 bin 559 sağlık çalışanının bayram süresince görev başında olacağını kaydetti.

“Büyük Sağlık Ailesine Teşekkür”

Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çeken Memişoğlu, “Milletimize sundukları fedakâr hizmetler için tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu ayrıca, tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı.