Bartın’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda yaşandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, köprünün korkuluklarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın nasıl meydana geldiği yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.
