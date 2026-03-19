İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir şüpheli takibe alındı.

ARAÇ VE ÜZERİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, toplam 9 bin 642 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.