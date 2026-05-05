İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü ve bağlılığı artırmak amacıyla “katalog evlilik” sistemini devam ettirdiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalarda örgütün güncel yapılanmasına dair önemli bulgulara ulaştı. Yapılan incelemelerde, öğrenci evleri üzerinden eleman temin edildiği, “ev abi” ve “ev ablası” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla örgütsel bağlılığın sürdürüldüğü belirlendi. Kadın yapılanması içerisinde aktif rol alan şüphelilerin faaliyetlerine devam ettiği ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik sisteminin sürdürüldüğü ortaya çıkarıldı.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Yürütülen çalışmaların ardından İstanbul merkezli olmak üzere Aksaray, Antalya, Çanakkale, Bursa ve Samsun’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayın ele geçirilirken, yaklaşık 1 milyon 140 bin lira değerinde nakit para ve altına da el konuldu.