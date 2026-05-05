Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum’da kurulan kurban pazarında besicilere tahsis edilecek çadır yerleri, herhangi bir kontenjan ayrılmadan noter huzurunda ve canlı yayında yapılan kura ile belirlendi. Altındağ 4. Noterliği Başkâtibi Osman Sertaç Boztaş tarafından gerçekleştirilen çekilişte, isimler ve çadır numaraları yüksek sesle okunarak kayıt altına alındı. Kura organizasyonu, Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Kurban Pazarı İçin Sahada Yoğun Denetim Planı

Kura töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu, kurban satış alanında bayram öncesi tüm hazırlıkların tamamlanacağını ve ilgili birimlerin sahada aktif görev yapacağını belirtti. Veteriner hizmetlerinin yanı sıra zabıta, temizlik, ulaşım ve destek ekiplerinin süreç boyunca alanda bulunacağı, vatandaş ve besicilerin ihtiyaçlarına hızlı şekilde müdahale edileceği ifade edildi.

Besicilere Belge ve Sağlık Uyarısı

Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise besicilere yönelik bilgilendirme yaptı. İlçede artan hayvan hareketliliğine dikkat çekilerek denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi. Pazara getirilecek hayvanların küpeli olması, pasaportlarının bulunması ve aşılarının eksiksiz yapılması gerektiği vurgulandı. İl dışından sevk edilen hayvanlar için veteriner sağlık raporunun zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Geçmiş yıllarda görülen şap hastalığı kaynaklı kayıplara dikkat çekilirken, bu yıl benzer risklerin önüne geçmek amacıyla kontrol noktalarına uğrama zorunluluğu ve belgelerde eksiklik bulunmaması gerektiği ifade edildi. Kurallara uymayan hayvanların pazara alınmayacağı veya kesime sevk edileceği bildirildi.

Kura Süreci Tamamlandı

Türkiye’nin farklı illerinden gelen besicilerin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte kurban satış alanındaki çadır yerlerinin dağıtım süreci tamamlandı.