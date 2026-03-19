Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nın gözaltına alınmasının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, birçok belediye başkanının hâlâ görevlerinden ve ailelerinden uzak bir bayrama girdiğine dikkat çekti.

Şahin, bayramın küskünlüklerin sona erdiği, sevgi ve dayanışmanın büyüdüğü özel bir zaman olduğunu vurguladı. “Dileğimiz, bu bayramın adalet duygusunu güçlendirmesi, vicdanları buluşturması ve umutları yeniden büyütmesidir. Tüm olumsuzluklara rağmen hoşgörümüzü, saygımızı ve dayanışmamızı korumaya devam edeceğiz” dedi.