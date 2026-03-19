Konya’da akraba iki simitçi arasında yaşanan anlaşmazlık, silahlı saldırı iddiasıyla yargıya taşındı. İddiaya göre, simit dükkanı işleten Ş.Y., karşısındaki iş yerinin sahibi akrabası A.K.’nin dükkanı devretme talebini reddetmesi üzerine saldırı planladı.

Olay, 10 Mart gecesi Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü gizleyen bir kişi, motosikletle geldiği simit dükkanına av tüfeğiyle 3 el ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen A.K., saldırıyı fark ederek durumu polise bildirdi. A.K., ifadesinde akrabası Ş.Y.’nin daha önce kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Motosiklet Kamyonetle Taşınmış

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini analiz eden polis, saldırganın motosikletle gelip ateş açtığını belirledi. Yapılan araştırmada, saldırıda kullanılan motosikletin bir kamyonetle olay yerine yakın bir noktaya taşındığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırının Ş.Y. tarafından 110 bin TL karşılığında R.A.’ya yaptırıldığını, A.O.A.’nın ise taraflar arasında bağlantıyı kurarak motosikletin taşınmasına yardımcı olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ş.Y., R.A. ve A.O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.