Ramazan Bayramı’nın toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren özel zamanlar olduğunu vurgulayan Geçgel, bayramların sadece takvimde yer alan günler olmadığını ifade etti.

Geçgel, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bayramlar; millet olma şuurunun, kardeşliğin ve ortak vicdanın yeniden dirildiği müstesna anlardır. Kırgınlıkların sona erdiği, umutların tazelendiği ve gönüllerin birleştiği kıymetli fırsatlardır.”

“Basın Mensupları Bayramda da Görev Başında”

Basın çalışanlarının fedakârlığına dikkat çeken Geçgel, özellikle dijital medyada görev yapan gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek için yoğun mesai harcadığını belirtti.

“Toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için gece gündüz çalışan basın emekçilerimiz, bayram günlerinde dahi görevlerinin başındadır. Bu durum yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir vicdan sorumluluğudur” dedi.

“Basın Üzerindeki Baskılar Gölge Düşürmemeli”

Basın özgürlüğüne yönelik sorunlara da değinen Geçgel, medya sektörünün ekonomik ve yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

“Basın kuruluşları ekonomik darboğazlarla, yerel medya ise yok sayılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Oysa güçlü bir demokrasi, özgür ve bağımsız bir basınla mümkündür” ifadelerini kullandı.

“Kalemimiz Kardeşlikten Yana Olacak”

TİGAD olarak basın mensuplarının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Geçgel, mesajını birlik ve dayanışma vurgusuyla tamamladı.

“Kalemimizi sadece haber için değil; toplumsal barışın, kardeşliğin ve adaletin sesi olmak için kullanıyoruz. Bayramın en önemli mesajı paylaşmak ve birlikte güçlü olmaktır.”

Geçgel, mesajının sonunda başta basın çalışanları olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, Türkiye ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulundu.